Waterschap kiest voor windmolens in Zutphen en Duiven

DOETINCHEM - Waterschap Rijn en IJssel gaat verder met de ontwikkeling van windmolens in Duiven en Zutphen. In Etten en Olburgen komen er voorlopig geen windmolens. Dat heeft het algemeen bestuur van het waterschap dinsdagmiddag besloten.

De bouw van windmolens wordt niet door iedereen met applaus ontvangen. In veel plaatsen is de afgelopen maanden actie gevoerd.

In onder meer Etten en Gaanderen hebben inwoners handtekeningen ingezameld tegen de mogelijke bouw van twee windmolens. De inwoners hadden het liefst gezien dat het waterschap de locatie definitief schrapt, maar het blijft bij een 'voorlopig niet'. Net als bij Olburgen zoekt het waterschap hier naar andere mogelijkheden voor duurzame energieopwekking.

'Windmolen is niet nodig'

Inwoners van Eefde zijn helemaal niet blij met het besluit van het waterschapsbestuur. Zij zijn tegen de windmolen die het waterschap bij Zutphen wil neerzetten.

'Wij zijn helemaal niet tegen duurzame energie, maar een windmolen is niet nodig. Er zijn zoveel alternatieven', zegt Lex de Goede van de actiegroep Eefde Tegen-wind.

De actiegroep legt zich niet neer bij het besluit. 'Er loopt nog een draagvlakonderzoek, dus dat wachten we eerst af. Maar als het moet gaan we door tot aan de Raad van State. '

'Veel energie in korte tijd'

In Duiven moeten de windmolens komen op het rioolwaterzuiveringsterrein in Duiven-Nieuwgraaf en in Zutphen op de dijk bij de zuivering.

Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn en wil om dat te bereiken onder meer windmolens plaatsen op eigen grond, zoals bij waterzuiveringen. 'Windmolens leveren in korte tijd veel energie op', aldus een bestuurder. Daarnaast investeert het waterschap ook meer in zonne-energie en biogas.

Zie ook: http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2125185/Etten-wil-geen-windmolens