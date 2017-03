Antivoetballer maakt als wijkagent alsnog debuut in Tweede Divisie

TIEL - 'Jij moet maar niets met een bal gaan doen'. Dat kreeg Otto van Wijk al op jonge leeftijd te horen. Bij gebrek aan voetbaltalent ging de jonge Tielenaar daarom maar op atletiek. Toevallig ook een afdeling van TEC. Met zijn vrienden ging hij wel jarenlang bij het eerste elftal van TEC kijken op zondag.

Nu TEC dit seizoen in de Tweede Divisie uitkomt en de KNVB strengere eisen stelt aan de veiligheid langs de velden, maakt Van Wijk alsnog zijn debuut in de tweede divisie. Al is zijn tenue niet het wit en oranje van TEC, maar het zwart en geel van een politie-uniform.

Hangouderen

De band is er dus altijd wel geweest. De geboren en getogen Tielenaar komt tegenwoordig regelmatig over de vloer bij de club op sportpark De Lok. Van Wijk is al jaren wijkagent in het centrum en kent daar iedereen. Tijdens een ronde op zijn mountainbike heeft hij al een 'dagtaak' aan het zwaaien en gedag zeggen. Bij theater Agnietenhof staat altijd wel een groepje 'hangouderen' waarmee Otto even de wedstrijd van TEC doorneemt. En als dat daar niet gebeurt, dan zeker wel in café Manhattan, het Turkse koffiehuis dat speler Ibrahim Aliskan van TEC uitbaat.

Kantinedienst draaien

Sinds anderhalf jaar is Otto vrijwilliger bij TEC en draait hij twee keer per week kantinedienst. Gewoon voor de lol. Dan heeft ie alleen geen tijd om naar het eerste team te kijken. Maar dat kan weer wel als hij in functie is als agent. Tijdens zijn dienst gaat hij bij een thuiswedstrijd even langs om een rondje langs het veld te maken en wat van het spel mee te pikken.

Zo speelt een voetbal indirect toch nog een rol in zijn leven.

