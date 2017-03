Man die jongetje (4) doodreed voor de rechter: 'Ik was manisch psychotisch'

ZUTPHEN - Een 39-jarige man uit Doetinchem die in juni vorig jaar in Zelhem een dodelijk ongeval veroorzaakte, waarbij een jongetje van 4 jaar overleed, staat vandaag voor de rechter. Hij botste frontaal met een gestolen auto op de wagen van een gezin uit Stolwijk bij Gouda. Het jongetje overleed ter plekke. 'Ik was manisch psychotisch', zei de Doetinchemmer.

De man was tijdens het ongeluk ruim een week op vrije voeten na een ander delict.

Verslaggever Petra Kuzee volgt de rechtszaak:

Alcohol en mogelijk medicijnen

Tijdens de pro-formazitting is september bleek dat de Doetinchemmer ten tijde van het ongeluk onder invloed van alcohol was en mogelijk ook van medicijnen.

'Auto is zijn moordwapen'

Het ongeluk veroorzaakte landelijke ophef. De moeder van de verdachte sprak publiekelijk haar onbegrip uit over het feit dat haar zoon op vrije voeten was en waarschuwde voor het ongeluk al dat hij een gevaar was voor anderen. 'Zijn auto is zijn moordwapen', zei ze.

'Niet geschikt voor leven buiten'

Ten tijde van het ongeval was justitie bezig de man weer achter tralies te krijgen. Hij werd onder meer verdacht van mishandeling van zijn vader. De reclassering had gewaarschuwd dat de man, die psychische problemen heeft, 'niet geschikt is voor het leven buiten'.

Op de dag van het ongeval had verdachte Rémon W. de auto gestolen van de psycholoog van de reclassering die bij hem thuis kwam. Na een wilde rit botste hij op de familie uit Stolwijk.

Zie ook: