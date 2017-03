Beeldbepalende boom krijgt tweede leven als bank

Bart en Its uit Lemmer rusten even uit op het bankje. (foto gemeente Lochem)

LOCHEM - De oude paardenkastanje die meer dan honderd jaar op de Markt van Lochem stond, heeft nu een tweede leven gekregen als bankje bij sportpark De Elze. De enorme boom moest vorig jaar gekapt worden omdat hij ziek was.

Kastanjerot had de boom helemaal uitgehold en hij was daardoor een gevaar voor de omgeving geworden. De kap maakte veel los in Lochem, want de kastanje bepaalde meer dan honderd jaar het beeld van de Markt.

Van de boomstam is nu een bankje gemaakt in het Lochemse Elzenbos dat vorig jaar is omgevormd tot 'fitpark'. Zo is de kastanje volgens de gemeente nu een monumentje van en voor Lochem.

De kap van de dikke boom duurde destijds twee dagen. Op de Markt is na de kap van de kastanje een andere boom terug geplant, een vleugelnoot.

