Vrouwen in de overgang willen ook seks

ARNHEM - Wieke van Oordt uit Bennekom was dinsdag te gast in het lunchuur van Rob Kleijs. Rob sprak met de schrijfster van kinderboeken over haar debuut als schrijver voor volwassenen: 'Vrouwen die vreemd gaan.'

De achterkant van het boek Vrouwen die vreemdgaan belooft nogal wat: een hilarische, taboedoorbrekende roman over een hormonaal geheim van vrouwen in de overgang. Een van de vier hoofdpersonen voelt tijdens een beurs de onbedwingbare neiging om met een bezoeker naar bed te gaan.

Overspel

Een paar weken later bekent ze haar overspel aan haar drie beste vriendinnen. En wat blijkt? Ze doen het allemaal. Ze richten een club op: Vrouwen Die Vreemdgaan, en ze maken regels: niet vertellen, niet met bekenden, niet bij je partner weggaan en niet verliefd worden. Wat kan er misgaan?

Het idee voor het boek ontstond op een feestje met vriendinnen, zei Van Oordt op Radio Gelderland. 'Een vriendin werd 50. We voelden ons goed, de kinderen waren wat groter. Carrières op de rit. We zaten in een prettige levensfase.'

Luister hier het interview terug:

Opeens was er de opmerking, dat de vrouwen aan hun zwanenzang waren begonnen. 'Moeder Natuur die de laatste eitjes in de uitverkoop zet. Ik zag meteen het hele boek voor me. Vrouwen die nog één keer losgaan.'

Kinderboek

Voor haar boek verdiepte de Bennekomse zich in de overgang. 'Ik heb veel websites bekeken over overgangsklachten. Opvliegers, nachtzweten. En als je lang genoeg scrollt, dan lees je andere verhalen. Hoezo geen zin in seks? Ik heb juist heel veel zin in seks!', schreef iemand.

Een boek voor volwassenen schrijven is niet anders dan het schrijven van een kinderboek. 'Maar bij dit onderwerp komt wel kwetsbaarheid naar boven. Ik besef dat mensen denken: wat heeft ze deze week weer uitgespookt.'

Dé vraag is natuurlijk: zit Van Oordt zelf in de overgang? 'Ik zit aan het begin en ik vind het prima. Als je al die verhalen leest, dan zakt je libido onder het vriespunt. Maar ik voel me uitstekend.'