Zaak Arnhemse Syriëganger moet over

ARNHEM - Het hof moet de zaak waarin een Arnhemse Syriëganger werd vrijgesproken, opnieuw behandelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

Mohamed El A. werd in oktober 2013 in een gehuurde auto in Kleef aangehouden. Hij was op weg naar zijn broer in Syrië om zich aan te sluiten bij de jihad. Agenten troffen jihadistisch materiaal aan, zoals films en artikelen. In de auto lagen ook koffers met survivalkleding en geld. Een medeverdachte in een andere auto werd ook aangehouden.

Voor het hof staat vast dat El A. zich bij de gewapende strijd wilde aansluiten, maar daaruit volgt volgens het hof niet automatisch dat hij moord of doodslag voorbereidde. De Hoge Raad zegt dat concreet bewijs van een tijdstip, plaats of wijze van uitvoering voor een veroordeling niet nodig is. Het hof moet zich daarom opnieuw over de zaak buigen.

