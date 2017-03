EDE - Een woning aan de Witte de Withstraat in Ede is dinsdag aan het begin van de middag overvallen.

De daders zijn twee jongens van 17 à 18 jaar. Ze renden weg richting Veldhuizen. Er is één verdachte aangehouden, meldt de politie.

Eén persoon die in de woning was, is volgens de politie lichtgewond geraakt. Of er iets is buitgemaakt, weet de politie nog niet.