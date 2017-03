22 maart: Wie plast daar in de Rijn? Het is generaal Patton

NIERSTEIN - Hij is zijn grote concurrent Montgomery een dag voor, de flamboyante Amerikaanse generaal Patton. In de avond van de 22 maart 1945, rond 22:00 uur, steken de eerste manschappen van zijn Amerikaanse 3e Leger tussen Nierstein en Oppenheim de Rijn over en vestigen daar een bruggenhoofd. Een dag later, als de genie een pontonbrug heeft geslagen, steekt Patton de rivier over. Letterlijk tot zijn grote opluchting

De race naar Duitsland is voor de twee kemphanen Patton en Montgomery een prestigezaak. Uiteraard dienen de twee de geallieerde zaak, maar eerdere akkefietjes op onder meer Sicilië hebben al laten zien dat beiden een haantje de voorste-mentaliteit hebben en elkaar graag willen aftroeven. Van Patton is bekend dat hij vond dat de geallieerde opperbevelhebber Eisenhower te veel een diplomaat was (hijzelf was dat allesbehalve) en geneigd was Montgomery voor te trekken om zo de onderlinge verstandhouding goed te houden. Zo moest de furieuze Patton tijdens zijn razendsnelle opmars door Frankrijk vanwege brandstoftekort pas op de plaats maken om voldoende voorraden beschikbaar te houden voor Montgomery's plan Operatie Market Garden, een beslissing van Eisenhower.

Patton leegt zijn blaas in de Rijn. Foto: http://www.scrapbookpages.com/EasternGermany/Buchenwald/GeneralPatton.html

Over de Rijn

Pattons kans om zich weer te bewijzen komt in december 1944 tijdens het Ardennenoffensief. Hij dirigeert zijn legermacht richting de Ardennen en ontzet het door de Duitsers belegerde Bastogne. Nadat de Duitsers in de Ardennen zijn verslagen gaat het weer richting Duitsland. Patton racet door het Saarland, op naar de Rijn. Daarachter ligt de weg open, verder Duitsland in. Patton ontmoet amper verzet en steekt tussen Nierstein en Oppenheim de Rijn over. De Amerikanen zijn nu al op twee plaatsen over de Rijn. De tevreden Patton steekt de 23e maart de zo belangrijke rivier over via een pontonbrug en maakt halverwege een sanitaire stop 'to have a piss in the Rhine', grijnst hij naar zijn gezelschap; 'Ik heb er de afgelopen tijd stevig voor gespaard'.

In de avond van 23 op 24 maart steken de Britten en Canadezen bij Wesel de Rijn over, operatie Plunder. Acht kilometer verderop landen duizenden Amerikaanse en Britse parachutisten achter de Duitse linies, operatie Varsity, de grootste eendaagse luchtlandingsoperatie van de Tweede Wereldoorlog. De barrière van de Rijn is definitief genomen.