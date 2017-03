Op deze bijzondere plaatsen kunt u ook stemmen

ZALTBOMMEL - Nog een nachtje en dan mogen we weer naar de stembus. Stemmen doe je meestal in een school, een kerk, een overheidsgebouw of op een station. Maar er zijn ook meer bijzondere plekken waar je je stem kunt uitbrengen. We zetten een aantal bijzondere stemlocaties op een rijtje.

In Zaltbommel en Barneveld kun je mobiel stemmen. Het mobiele stembureau in Zaltbommel staat op het station, op de markt, bij een schildersbedrijf, op de dijk of bij een speeltuin. In Barneveld kun je mobiel stemmen bij een supermarkt, bij een speelveld of op het station. In Nijmegen kun je stemmen bij een autobedrijf, maar ook bij een Turks Cultureel Centrum, wat in deze dagen pikant te noemen is. In Arnhem kan het vakje rood worden gekleurd bij Introdans en in Apeldoorn kun je voor de verkiezingen terecht bij een makelaardij, maar ook bij twee duivensportcentra. Dit zijn de locaties alle stembureaus in Gelderland:

