Dankbare burger stuurt kaartje naar politie

ULFT - De politie Zevenaar kreeg afgelopen week een bijzondere kaart in de brievenbus. Iemand bedankte de agenten voor het optreden na een onwelwording langs de snelweg in Didam.

'Dit bedankje kwam van een persoon, welke een tijd geleden onwel was geworden in zijn auto op de A18 ter hoogte van Didam', zo laat de politie op Facebook weten. 'Zij hebben mijn vrouw en mij op voorbeeldige wijze terzijde gestaan', zo schrijft de dankbare burger. 'Bij deze willen wij de desbetreffende agente hartelijk dank zeggen voor haar correcte, empathische dienstbetoon. Hartverwarmend!'

De politie is blij met de kaart. 'Ondanks dat dit bij ons werk hoort, zijn dergelijke kaarten erg leuk en fijn om te ontvangen. Hieruit blijkt dat er waardering is voor ons werk, wat altijd welkom is!'

De man, die onwel werd, maakt het naar omstandigheden goed.