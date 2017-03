Derde slachtoffer roeiongeluk nog buiten bewustzijn

HUISSEN - Het gaat 'ietsje beter' met de roeier die zaterdagochtend zwaargewond raakte bij het roeiongeluk op de Nederrijn bij Huissen. Maar hij is nog steeds buiten bewustzijn.

Dat heeft de zoon van de man gezegd tegen voorzitter Erik Metz van de Arnhemse roeivereniging Jason, waar het slachtoffer lid van is.

De roeier werd in kritieke toestand uit het water gehaald, nadat een roeiboot met vijf inzittenden was omgeslagen. Twee van hen overleefden dit niet. Het zijn Arnhemmers van 60 en 71 jaar. Twee andere roeiers die werden gered, konden na een kort verblijf in het ziekenhuis weer naar huis.

Het is nog niet bekend waardoor de boot omsloeg. De lokale politie doet samen met de Landelijke Eenheid onderzoek.

