'Het wordt te druk op de mooiste snelweg van de wereld'

ERMELO - De A28 moet worden aangepakt, anders slibt één van de belangrijkste verbindingen met Noord- en Oost-Nederland dicht. Dat vindt de regio Noord-Veluwe.

'We merken dat het stuk tussen Nijkerk en Zwolle steeds drukker wordt. Vandaag is een rustige spits en het loopt al helemaal vol,' vertelt Jan Willem Wiggers, namens de regio. 'Met de voorspelde groei gaat het helemaal dicht staan en dat is slecht voor Oost-Nederland.'

Mooiste snelweg ter wereld

De snelweg A28 werd in 1962 aangelegd om de Zuiderzeestraatweg te ontlasten. In Polygoonjournaals wordt de weg omschreven als de mooiste ter wereld. 55 jaar later is het vooral een weg die voor frustratie zorgt, vanwege de drukte.

Dat merkt ook transportondernemer Rien van de Brug uit Putten. 'We hebben 85 auto's en die maken veel gebruik van de weg en het wordt steeds drukker,' zegt de ondernemer, als we een stuk meerijden in een vrachtauto over de snelweg.

'Onze mensen hebben daar echt last van. Als er een half uur file staat kunnen onze chauffeurs bijvoorbeeld niet meer thuis komen, omdat ze anders in de problemen komen met de rijtijden. Dat is voor ons een enorme belemmering.'

Kwestie van lange adem

'We moeten nu gaan nadenken over de bereikbaarheid, anders zijn we te laat en stroomt de weg helemaal dicht,' zegt Jan Willem Wiggers. 'Het duurt vaak lang voordat een weg zoals deze daadwerkelijk wordt aangepakt.'

Dat wordt ook bevestigd door Rijkswaterstaat. Volgens een woordvoerder duurt het grofweg tien jaar vanaf het moment dat een beslissing is genomen totdat de eerste auto's over een nieuw stuk snelweg kunnen rijdne.

Vaak komt er vanuit Den Haag ook de vraag wat de regio wil bijdragen aan het verbeteren van een weg.In Gelderland zien we dat bij de aanpak van de A1 en de A15. Bij beide wegen heeft de provincie Gelderland honderden miljoenen op tafel gelegd.

Rijk moet investeren

'Ik sta zelf ook vaak in de file voor Hoevelaken als ik vanuit de Noord-Veluwe kom,' vertelt ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers. 'Ik zou de regio aanraden de handen ineen te slaan. Bereikbaarheid is een verantwoordelijkheid van Rijk, provincie en gemeenten.'

De regio Noord-Veluwe vindt juist dat het Rijk de portemonnee moet trekken. 'Het is mooi dat provincies als Gelderland en Overijssel investeren in wegen, maar ik vind dat het rijk in de buidel moet tasten. Dit komt het hele land ten goede,' zegt Wiggers.

Mensen niet dwingen te verhuizen

Transportondernemer Van de Brug ziet ook het probleem van de mensen die in het westen werken. 'Dagelijks rijden veel mensen zoals bouwvakkers en stratenmakers vanuit de Noord-Veluwe naar het westen. Die mensen moeten allemaal over de weg. Je kunt niet van ze verwachten dat ze in de Randstad gaan wonen. Die hebben hun roots hier.'

Als we Harderwijk voorbij rijden zien we de bossen van de Veluwe. 'Het blijft toch echt een mooie snelweg,' glimlacht de transportondernemer.