Geen vrijspraak voor Bennekommer die moeder (99) hielp te sterven

BENNEKOM - Albert Heringa uit Bennekom, die zijn 99-jarige moeder hielp een einde aan haar leven te maken, moet opnieuw voor de rechter verschijnen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

De advocaat-generaal adviseerde Heringa vrij te spreken, maar de Hoge Raad stelt dat er voor hulp bij zelfdoding en euthanasie zeer strenge eisen gelden. Alleen artsen mogen dat volgens de wet doen.

Hulp bij zelfdoding en het toepassen van euthanasie door een niet-arts kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden straffeloos zijn. De Hoge Raad vindt dat er veel te gemakkelijk is geoordeeld dat er sprake was van een noodtoestand. De zaak is terugverwezen naar het hof in Den Bosch.

Moeder was leven zat

Heringa hielp in 2008 zijn 99-jarige moeder een einde aan haar leven te maken. Ze leed aan hartfalen, had ernstige rugklachten en was nagenoeg blind; ze wilde geen 100 worden. Dat was toen niet voldoende om in aanmerking te komen voor euthanasie. Toen Heringa ontdekte dat zijn moeder haar eigen medicijnen aan het opsparen was, besloot hij haar te helpen.

De rechtbank in Zutphen oordeelde dat Heringa schuldig was aan hulp bij zelfdoding, maar legde geen straf op. Het gerechtshof in Arnhem vernietigde het vonnis: het sprak hem vrij. Het OM liet het daar niet bij zitten en stapte naar de Hoge Raad.

Beroep op noodtoestand

De advocaat-generaal daar adviseerde Heringa vrij te spreken, maar de Hoge Raad vindt dat iemand die geen arts is slechts bij hoge uitzondering een 'beroep op noodtoestand' kan doen.

'Die terughoudendheid bij het aanvaarden van een beroep op noodtoestand is ook nodig in het licht van het maatschappelijke en politieke debat over levensbeëindiging op verzoek dat nu volop wordt gevoerd', zegt de Hoge Raad. De Hoge Raad vindt dat het hof het beroep van Heringa op zo’n uitzonderlijke noodtoestand hier veel te gemakkelijk heeft gehonoreerd.

161 pillen

Heringa gaf zijn moeder 161 pillen, en filmde haar terwijl ze die opat. Dat beeldmateriaal werd twee jaar na haar dood, in 2010, gebruikt in een documentaire: De laatste wens van Moek. Albert Heringa kwam met zijn verhaal naar buiten omdat hij een proefproces wilde uitlokken. Hij wil dat het voor mensen die hun leven voltooid vinden mogelijk wordt om op een waardige manier te sterven.

