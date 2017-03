Edenaar opgepakt voor poging tot inbraak

Foto: Omroep Ede

EDE - Een 27-jarige Edenaar is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden in Nijkerk. De man wordt verdacht van een inbraakpoging bij een woning aan de Dennenlaan.

Naast hem is ook een 23-jarige Arnhemmer aangehouden. De Arnhemmer verzette zich tegen de politie, maar kon uiteindelijk onder controle worden gehouden. De Edenaar zocht een vluchtweg over de schutting, maar ook hij werd aangehouden. Het is nog niet duidelijk of de twee iets gestolen hebben.

Door: Mediapartner Omroep Ede Correctie melden