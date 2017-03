Inbraakgolf in Megchelen en Breedenbroek

ULFT - Breedenbroek en Megchelen kampen sinds vrijdag met een inbraakgolf. Inmiddels is er zeker vijf keer ingebroken. De dieven gingen er onder meer met gereedschap, banden en een blauwe camper vandoor.

De drie inbraken in Breedenbroek vonden plaats in schuren aan de Molenweg. Tussen vrijdagavond en zaterdagmiddag zijn er vier banden met velgen, gereedschap en een fietsendrager gestolen. Ook is er dieselolie uit een tractor ontvreemd.



In Megchelen werd er tussen vrijdagavond en zondagochtend ingebroken op de Julianaweg en de Walterstede. In de schuur aan de Julianaweg is eveneens gereedschap gestolen. Aan de Walterstede is een Volkswagen Multivan Camper meegenomen, met het kenteken 14-LX-LJ.



De politie adviseert inwoners om alert te zijn en verdachte situaties te melden.