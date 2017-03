Oeps, foutje! D66 verwisselt Arnhem en Nijmegen

ARNHEM - D66 randstedelijk? Dat verwijt kreeg de partij nog weleens.

Drie Gelderse kandidaat-Kamerleden ten spijt, onder wie Alexander Pechtold uit Wageningen en twee uit Nijmegen, lijkt de partij er alles aan te doen om dat imago in stand te houden. Op een kaartje van de D66-bustour zijn Arnhem en Nijmegen verwisseld:

GIF D66 via Twitter

Dat was ook de Arnhemse D66-wethouder Ron König niet ontgaan. 'Voor de goede orde: Arnhem ligt ten noorden van Nijmegen', legt hij uit op Twitter.

'Ja, klopt! We hebben een foutje gemaakt...', reageerde D66 zo'n 20 minuten later. En tegen het Nijmeegse raadslid Paul Eigenhuijsen van Liberaal Nijmegen: 'Gelukkig zijn we voorstander van een leven lang leren ;)'

Later haalde D66 het plaatje weg.