16-jarige berooft vrouw van bankpas en telefoon

DOETINCHEM - Een jongen van 16 uit Silvolde is opgepakt voor een straatroof in Doetinchem.

Een vrouw liep even voor middernacht op de Walstraat, toen een jongen achter haar aan kwam. Hij dwong haar de portemonnee en het mobieltje af te geven en eiste haar pincode. De vrouw werd zo bang van de jongen dat ze inderdaad haar pincode gaf.

De vrouw belde de politie; ze kon een goed signalement geven. Agenten zagen hem even later op de Catharinastraat fietsen. Toen hij de agenten zag, gooide hij zijn fiets aan de kant en rende hij weg. Een van de agenten kon hem na een korte sprint aanhouden.

De jongen is naar het bureau gebracht. Bij zijn fouillering bleek dat hij het mobieltje en het gepinde geld in zijn onderbroek had verstopt. Hij zit voorlopig vast.