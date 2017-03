Raad van State kijkt naar plannen voor 35 meter hoog koelhuis van Aviko

STEENDEREN - Voor een aantal inwoners is het een doorn in het oog. Volgens Aviko kan het koelhuis niet anders gebouwd worden. De plannen voor de bouw van een 35 meter hoog koelhuis aan de rand van Steenderen hebben de gemoederen de afgelopen jaren beziggehouden. Vandaag kijkt de Raad van State naar de plannen.

In 2015 kwam Aviko met de plannen naar buiten. Inwoners hoopten in eerste instantie op de gemeenteraad. Maar toen die akkoord ging, besloten ze naar de rechter te stappen.

Bewoners maken eigen plan

Omdat het koelhuis volgens bewoners anders kan, hebben ze eind vorig jaar een eigen ontwerp laten maken. Dat ontwerp gaat deels de grond in, een grote wens van de omwonenden. 'Aviko zal dit wel te duur vinden', liet woordvoerder Paul Kok destijds weten, 'maar het is belangrijk dat er draagvlak gecreëerd wordt.'

Waarom is een vrieshuis nodig?

Aviko wil de productie van bedrijf in Steenderen uitbreiden. De aardappelproducten die er nu gemaakt worden, worden met vrachtwagens vervoerd naar diverse locaties in Nederland om opgeslagen te worden. De opslagcapaciteit in het Achterhoekse dorp is te klein. Daarom wil Aviko een nieuw gebouw neerzetten.

In het vrieshuis worden diepgevroren aardappelproducten opgeslagen, zoals patat en rösti. In het vrieshuis zelf werkt geen personeel. Alles wordt geautomatiseerd.

