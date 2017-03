Geen biertje meer? Bejaardenbiljartclub ten dode opgeschreven

ARNHEM - De biljartvereniging Petersborg in Arnhem-Zuid loopt op haar laatste benen. Niet vanwege teruglopende leden of financiële malaise, maar vanwege bemoeienis van de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem. De bejaardenbiljartclub maakt gebruik van een pand van SWOA en die heeft besloten dat er geen alcohol mag worden geschonken, vanwege de kwetsbaarheid van de mensen die gebruikmaken van de voorzieningen van SWOA.

Dat is precies tegen het zere been van de secretaris van de vereniging, Berry van de Kamp. 'Wat een betutteling. We zijn een gezonde vereniging met gezonde mensen die verantwoord met alcohol omgaan. Op vrijdagmiddag is was het hier altijd hartstikke druk. Een man of 30 bij elkaar, samen met de kaartclub. Dan gaan er twee kratjes bier doorheen. Dat is iets meer dan een pijpje bier de man. Waar hebben we het over. Voor het verbod zat het hier tot vijf uur 's middags vol, nu is iedereen om half vier vertrokken.'

Ook één biljarttafel moet weg

Daarnaast is er nog een zwaard van Damocles dat boven het hoofd van de vereniging hangt. In april komt er een verbouwing van het pand 'de Petersborg' aan de Slochterenweg. 'Dan is de tent acht weken dicht', zegt Berry van de Kamp. 'En daarna, heeft de SWOA besloten, is er nog maar één biljarttafel. In plaats van de twee die we nu hebben. Dat betekent dat we geen competitie meer kunnen spelen. Dat betekent echt het einde van onze vereniging.'

Een verontwaardigde Berry van de Kamp op Radio Gelderland:

'Als onmondige kinderen behandeld'

Volgens Berry van de Kamp doet de SWOA dat om meer ruimte te maken voor andere activiteiten. 'Maar aan de overkant staat een wijkgebouw en hier in het pand is al ruimte voor de kwetsbare groepen waar de SWOA het over heeft. Die zitten achter in het pand en die komen niet op onze biljartmiddagen. Ik maak me vooral kwaad om de bemoeizucht. Alsof we niet in staat zijn zelf onze zaken te regelen. Alsof we aan de hand moeten worden genomen, we worden als onmondige kinderen behandeld.'

Op het argument van SWOA dat alcohol een groeiend probleem is onder ouderen, in combinatie met eenzaamheid, zegt hij: 'Dat is nu precies waar we, vind ik, een oplossing voor zijn. Het gevaar bestaat dat mensen met een fles jenever alleen achter de geraniums gaan zitten. Bij ons maken ze een praatje, hou je elkaar in de gaten, is er contact. Dat is toch waar het om moet gaan.'

Inmiddels zijn er vragen gesteld over de kwestie aan het college van Arnhem. Dat heeft gezegd dat de oplossing ligt in een goed gesprek tussen de biljartvereniging en de SWOA.