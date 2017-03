Wild steekt over; vrachtwagen tegen boom

Foto: New United/112 Achterhoek-nieuws

NEEDE - Een vrachtwagenchauffeur is maandagnacht in Neede gewond geraakt, nadat hij met zijn wagen tegen een boom was beland.

Dat gebeurde rond 2.45 uur bij de Diepenheimseweg. De chauffeur zei dat hij was uitgeweken voor overstekend wild. De vrachtwagen geladen met medicijnen liep veel schade op. Hulpdiensten hebben de chauffeur uit zijn benarde positie bevrijd. De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.