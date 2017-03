Achilles-speelster Kersten bij Oranje onder 17

GROESBEEK - Joy Kersten is voor eerst opgenomen in de voorselectie van Oranje onder 17.

De 16-jarige middenvelder van Achilles zit bij de 23 voetbalsters die eind deze maand een stage mogen afwerken met deze nationale selectie. Uiteindelijk mogen achttien speelsters daadwerkelijk mee.

Joy Kersten brak dit seizoen door bij Achilles als aanvallende middenvelder. Ze heeft meestal een basisplaats. In de winterstop werd ze even teruggeworpen door een knieblessure. Ze is de dochter van Stefan Kersten, de voormalige doelman van Achilles'29.