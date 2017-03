Barry Beijer: het moet geiler en effectiever

GROESBEEK - Barry Beijer baalde flink dat Achilles'29 met lege handen stond na de wedstrijd thuis tegen RKC.

"Ik hoorde iemand zeggen pech. Maar het is ook een stukje geloof. Dat hebben we wel laten zien, maar we moeten wat geiler, wat effectiever voor de goal zijn. Dordrecht heeft verloren. We hadden in kunnen lopen, dus dat is zonde. Met alle respect voor RKC, maar we hadden vandaag meer moeten halen dan nul punten."

Beijer speelde zelf uitstekend, maar zag het toch ook mis gaan achterin. "Ja, daar werd ik wel gek van. Er kwamen kansen voor hun en dan sta je in ondertal. Maar we moesten vooruit. We hadden vanuit een bepaalde discipline niet drie, maar twee goals om de oren gehad en dan was die laatste misser niet erg geweest. Op zich voetbalden we vrij aardig en we hadden ons in een positie moeten manouvreren waarin wij konden leunen. Dat is ook een stukje volwassenheid en een stukje kwaliteit."