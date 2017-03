Oorzaak autobrand Veldhuizen lag in relationele sfeer

EDE - De oorzaak van de autobrand dit weekend in de Edese wijk Veldhuizen lag in de relationele sfeer. Dat vertelden de politie en de gemeente Ede tijdens een informatieavond over de problemen die er spelen.

De brand had niets te maken met de eerdere incidenten begin vorig jaar. Toen gingen verschillende auto's in vlammen op na brandstichting. De schrik over de autobranden zit er nog goed in.

Wisselende reacties op bijeenkomst

Bewoners kregen maandagavond een presentatie hoe de gemeente de problemen de afgelopen jaren heeft aangepakt. 'We hebben een onderzoek gedaan met verschillende aanbevelingen. Vanavond willen we van bewoners horen hoe zij erover denken', vertelt wethouder Leon Meijer.

Afgelopen november uitte de gemeenteraad kritiek op het feit dat in het rapport de bewoners uit de wijk niet aan de orde kwamen. Deze avond mogen ze in kleine groepjes vertellen wat zij ervan vinden. De reacties op de avond zijn wisselend.

'Het is voor het eerst dat ik zoveel agenten bij elkaar zie. Die heb ik nog nooit gezien als er rottigheid gebeurt. Altijd achteraf', zegt één van de bezoekers. 'Ik vind dat ze de herstructurering weer op moeten pakken', reageert een andere inwoonster met de jas in haar hand. 'Ik woon al veertig jaar in de wijk en ik heb al van alles meegemaakt, maar ik moet zeggen dat het de laatste tijd wel rustig is.'

