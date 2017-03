Bryan Smeets breekt de ban in Helmond: strik erom en snel naar huis

HELMOND - Bryan Smeets was belangrijk met een vroege eerste goal voor De Graafschap. 'Van de laatste zeven winnen we er zes.'

De stoere middenvelder benadrukte direct na afloop dat De Graafschap niet groots speelde. Wel boekten de Achterhoekers weer een overwinning. 'Je hoeft hier niet zo veel over te zeggen', aldus Smeets. 'Strik erom en snel naar huis.'

Uit het niets

De goals vielen misschien wat gelukkig, maar De Graafschap toonde zich uiterst effectief in Helmond. 'Uit het niets scoren we twee keer. Dit zijn de moeilijkste wedstrijden he? Het gaat er nu om dat je mindere wedstrijden ook wint en dat doen we hier.'

Altijd scoren

Smeets scoorde 1-0, Van den Hurk maakte in de slotfase van de eerste helft 2-0. 'Van de laatste zeven duels winnen we er zes. Wij scoren altijd en dat gebeurt ook vandaag weer. Bovendien houden we de nul achterin. Een aantal weken geleden hadden wij dit soort wedstrijden zeker met 3-0 verloren. Dat weet iedereen. Want verder was dit natuurlijk gewoon een kut wedstrijd.'