Achilles-spits Smajic na misser: "Moet ik op de grond liggen huilen?"

GROESBEEK - Hij maakte de 2-3 in de extra tijd, maar daarna verprutste Emir Smajic de kans op 3-3 voor Achilles tegen RKC.

En dat hakte er flink in bij de spits. "Ik heb nu teveel gevoelens om deze wedstrijd te analyseren. Maar wat verwacht je nu? Dat ik op de grond ga liggen huilen? Het is nog niet voorbij, we leven nog."

"We hadden echt punten moeten pakken. Maar zo gaat het steeds de laatste tijd als we verliezen. We hebben het geluk niet aan onze zijde. Het is heel frustrerend."

De spits wil niet van opgeven weten. "We kunnen nog 24 punten pakken. Alles is nog mogelijk. We moeten niet naar Dordrecht kijken. We moeten ons focussen op onze taak. Wat Dordrecht doet, zien we wel. We rekenen aan het einde van het seizoen wel."