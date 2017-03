Jeugdlid door het lint; voetbalwedstrijd gestaakt

HORSSEN - De voetbalwedstrijd tussen BOAjc JO19-1 en AWC JO19-2 uit Wijchen is zaterdag in de 89ste minuut bij een 3-1 stand gestaakt. Een AWC-speler zou een tegenstander hebben neergeslagen en geschopt. De voetballer van BOA is naar het ziekenhuis gebracht met een lichte hersenschudding en kneuzingen.

In de laatste minuut van de officiële speeltijd ging de AWC'er 'door het lint' zoals Harrie Jansen, vrijwilligerscoördinator van de Wijchense club, het verwoordt. De jeugdspeler zou van achteren zijn neergehaald, er zou vervolgens een bal naar hem zijn getrapt, waarbij hij ook in zijn gezicht zou zijn geraakt.

Maar wat precies is gebeurd en wat de aanleiding was, hoopt Jansen uit verschillende gesprekken met eigen leden en met de tegenpartij te achterhalen. Daarvoor zal hij contact zoeken met de voorzitter van BOA. 'We gaan proberen deze zaak op te lossen en als het daarvoor nodig is, dat onze speler contact opneemt met zijn tegenstander, dan moeten we dat faciliteren.'

Schorsing

De zaak ligt inmiddels bij de tuchtcommissie van de KNVB. Totdat deze uitspraak doet, heeft de club de speler, die vier jaar lid is, geschorst. 'En het is mogelijk dat hij, naast de straf van de KNVB, van ons nog een maatregel krijgt opgelegd. Wat die zal zijn, weten we nu nog niet. Misschien een boete, een schorsing of we verplichten hem een jeugdwedstrijd te fluiten. We praten daar wel over als de straf van de KNVB binnen is', aldus Jansen.

Voorzitter Frank van den Dobbelsteen van BOA wil lopende het onderzoek geen uitspraken doen over wat er is gebeurd. 'De lezing van Harrie Jansen is voor zijn rekening.' Hij vertelt dat er binnen de club overleg is geweest tussen de teamleiding en het bestuur en dat de betrokkenen redelijk ontdaan zijn.

De gewonde speler is behandeld in het ziekenhuis. 'Het gaat naar omstandigheden goed, maar hij kan nog niet voetballen', aldus Van den Dobbelsteen.