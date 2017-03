Henk de Jong: nagelaten in omschakeling nekslag uit te delen

HELMOND - Trainer Henk de Jong noemde de zege op Helmond Sport moeizaam maar wel verdiend. 'Twee maanden geleden hadden we deze wedstrijd verloren.'

Het was voor De Graafschap de vijfde zege op rij. Er gloort aan het eind van een teleurstellend seizoen toch nog een mooi slot voor de Achterhoekers. In Helmond zegevierde de ploeg van De Jong opnieuw. In de vierde periode was het de derde overwinning waardoor De Graafschap nu samen met RKC Waalwijk bovenaan staat.

Vol huis

'Als we vrijdag ook de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard goed doorkomen, hebben we daarna twee keer een vol huis', keek De Jong al even vooruit naar de thuisduels tegen RKC Waalwijk en Jong PSV. 'Maar rustig aan, we bekijken het per wedstrijd. Zeker is dat er mooie dingen gebeuren nu.'

Geluk

De Jong was realistisch over het zwakke duel in Helmond. 'We werden in eht zadel geholpen door die snelle goal van Bryan Smeets. Een aardige goal, maar misschien hadden we daar wat geluk. De 0-2 valt in een fase dat we het moeilijk hebben. Het was moeizaam, maar dat had ik ook wel verwacht.'

Omschakeling

Helmond Sport drong in de slotfase nog wel aan en kreeg een goede kans op de 2-1, maar De Graafschap kwam verder niet echt in de problemen. De Jong: 'Zij gingen met drie man achterop spelen. In de tweede helft hadden wij in de omschakeling meer moeten doen. We kregen veel ruimte om in de counter de nekslag uit te delen. Dat hebben we nagelaten.'

Afdwingen

'We zijn het ook aan het afdwingen', vervolgde De Jong. 'Twee maanden geleden hadden we deze wedstrijd zeker met 2 of 3-0 verloren. Nu win je met 2-0. Maar ik moet zeggen, het is wel verdiend over de hele wedstrijd bekeken', aldus De Jong.