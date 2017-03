'Ik denk dat hertog Karel al met de A15 bezig was'

ARNHEM - Stemmen! Morgen mogen we weer naar de stembus, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor veel Gelderlanders is Den Haag een ver-van-mijn-bedshow. Daarom zijn Bas en René, de Ridders van Gelre, naar Den Haag gegaan om te peilen: wat doen ze daar eigenlijk voor ons?

Tot en met 15 maart elke dag op deze plaats: een filmpje over Gelderland, met een lijsttrekker. Vandaag de laatste fractievoorzitter: Sybrand Buma van het CDA.

Met Buma kun je lachen. 'Jullie gaan je toch niet afscheiden he?' begint de CDA-leider. Hij is een geboren Fries en weet dus hoe het leven eruitziet buiten de Randstad. 'Goed dat jullie voor dit onderwerp komen. Ik denk dat je als het plaatje tekent van de Tweede Kamer dat het bij sommige fracties misschien wel voor een groot deel Amsterdam en omstreken is en het is dus nodig dat je in de Kamer mensen hebt die uit de regio komen.'

112 slecht bereikbaar

De tolheffing op de A15 is een heikel punt bij veel Gelderlanders. 'De A15 heeft heel lang geduurd. Ik denk dat hertog Karel er al mee bezig was', grapt Buma.

Maar de CDA-lijsttrekker is ook serieus, hij vindt het niet goed dat er bezuinigd wordt op regionale cultuur en de slechte bereikbaarheid van 112 in sommige delen van Gelderland.

Bekijk hier het filmpje met de Ridders:

