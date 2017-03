Verzet tegen tol op Duitse Autobahn groeit

WEEZE - Goed nieuws voor de Gelderse grensregio: het verzet in Duitsland tegen de plannen om tol te heffen op de Autobahn groeit. Inmiddels spreken ook steeds meer bedrijven in Duitsland zich uit tegen de plannen, omdat ze bang zijn dat Nederlandse klanten daardoor wegblijven.

Afgelopen week keurde de Duitse Bondsraad de tolplannen al af. Die eist dat er uitzonderingen komen in grensregio's. En ook de wetenschappelijke raad van het Duitse parlement is tegen, omdat die de plannen discriminerend vindt. Alleen buitenlanders moeten de tol namelijk betalen.

Over de grens bij Gelderland zijn veel Duitse ondernemers en overheden fel tegen de plannen. Uit angst voor economische gevolgen, maar ook omdat vijftig jaar inzet om de grens uit te gummen, nu teniet wordt gedaan.

'Ik zou boos zijn als Arnhemmer'

'De tolplannen bevallen ons helemaal niet', zegt manager Ludger van Bebber van Airport Weeze. Het vliegveld dat pal over de grens in Duitsland ligt, heeft jaarlijks 250.000 passagiers uit de regio Arnhem en Nijmegen. 'Ik zou boos zijn als Arnhemmer als ik ineens tol moet betalen.'

Verslaggever Jeroen Mäkel sprak met Van Bebber over de tolplannen:

Ook andere bedrijven in Duitsland maken zich zorgen. Wunderland Kalkar moet het veel hebben van Nederlandse dagjesmensen. 'We zijn al ideeën aan het ontwikkelen om het toch attractief te maken om hierheen te blijven komen', zegt Han Groot Ubbink van het pretpark.

'We proberen mensen attent te maken op goedkope producten in Duitsland, zoals, benzine, alcohol en parfum. We hebben ook al een route uitgestippeld hoe bezoekers via kleine wegen bij ons kunnen komen, maar wil je dat dan? Dat zorgt weer voor drukte op de binnenwegen', aldus Groot Ubbink.

'Tolplannen funest'

De Euregio Rijn Waal in Kleve zet zich al lange tijd in om Nederlanders en Duitsers samen te laten leven. Er wordt van alles gedaan om werken en wonen over de grens makkelijker te maken. 'De tolplannen zijn funest', vindt secretaris Sjaak Kamps.

Ook vanuit het Europees Parlement is verzet. Woensdag wordt hoogstwaarschijnlijk een resolutie aangenomen waarin het parlement de plannen discriminerend noemt. Ook de nodige Duitse parlementsleden staan hierachter.

