Molen krijgt wieken terug en het Duitse tolplan wankelt: dit is het nieuws van dinsdag 14 maart

Foto: ANP

ARNHEM - De gemeente Nijkerk kreeg de afgelopen maanden zo'n 200 klachten binnen over Welzorg, terwijl de aanbieder van zorghulpmiddelen eind januari beterschap beloofde, de wieken van de eeuwenoude Torenmolen in Zeddam zijn klaar om te worden teruggeplaatst en gaan we nu wel of geen tol betalen op de Duitse Autobahn? Dit is het nieuws van dinsdag 14 maart.

Verzet tegen Duitse tolplannen neemt toe Het verzet in Duitsland tegen de plannen om tol te heffen op de Autobahn groeit. Inmiddels spreken ook steeds meer Duitse bedrijven zich uit tegen de plannen. Uit angst voor economische gevolgen, maar ook omdat vijftig jaar inzet om de grens uit te gummen, nu teniet wordt gedaan. Afgelopen week keurde de Duitse Bondsraad de tolplannen al af. Die eist dat er uitzonderingen komen in grensregio's. En ook vanuit het Europees Parlement is er verzet. Vandaag wordt hoogstwaarschijnlijk een resolutie aangenomen waarin het parlement de plannen discriminerend noemt. Nog steeds klachten over Welzorg Hoewel Welzorg eind januari beterschap beloofde, heeft de aanbieder van zorghulpmiddelen nog steeds de zaken niet op orde. De gemeente Nijkerk kreeg de afgelopen maanden zo'n 200 klachten binnen over de leverancier. Zo moest Ingeborg de Jong uit Nijkerkerveen ruim 14 maanden wachten op haar rolstoel. Welzorg geeft toe dat de levering van producten nog niet goed gaat. 'De telefonische bereikbaarheid is wel sterk verbeterd, maar bij het doorverbinden gaat het dan vaak toch weer mis, waardoor mensen alsnog lang in de wacht staan.' Begin april hoopt de leverancier alle problemen met leveringen en bereikbaarheid te hebben opgelost. Eeuwenoude molen krijgt wieken terug Molenrestauratiebedrijf Groot Wesseldijk in Lochem is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het restaureren van de wieken van de eeuwenoude Torenmolen in Zeddam. Vandaag worden de laatste werkzaamheden afgerond, want een dag later worden de wieken teruggeplaatst. 'Wieken repareren we wel vaker. Maar deze komen van één van de oudste molens van Europa', legt Gerben Horck uit. De wieken moesten worden aangepakt, omdat het hout door de jaren heen slechter was geworden door onder meer de weersomstandigheden.