Liveblog: Domper voor Achilles, RKC maakt de 1-2

GROESBEEK - Achilles greep vrijdag de laatste strohalm om degradatie te voorkomen en wil vanavond thuis tegen RKC de volgende pakken. In dit liveblog alles over de overlevingsstrijd van de Groesbeekse club.

TUSSENSTAND: 1-2

74. Voskamp wordt gewisseld, hij is uit de wedstrijd gespeeld door Barry Beijer.

69. Bijna de gelijkmaker Emir Smajic, hij raakt de lat.

68. De keeper van RKC raakt niet kwijt in het donker.

66. Achilles krijgt de bal niet weg en dan schiet Langedijk raak: 1-2

60. Eric Meijers vuurt zijn ploeg aan. Er lijkt meer in te zitten.

56. Doriano Kortstam kleunt er veel te hard in en krijgt geel.

54. Imran Oulad Omar, de man van de prachtige gelijkmaker.

47. En daar is de 1-1, een geweldige uithaal van Imran Oulad Omar.

46. De conclusies van de deskundigen in de rust: Lang niet slecht wat Achilles liet zien.

45. Kan het nog net voor rust? Nee, want Doriano Kortstam kopt van dichtbij naast.

40. Edge is heel onwennig als rechtsback.

38. Trainer Eric Meijers heeft het niet makkelijk.

36. Doelman Robbert te Loeke voorkomt de 0-2 van Anderson.

31. Na de 0-1 is Achilles behoorlijk van slag.

25. En dan scoort RKC. Anderson schiet eerst tegen de paal en scoort dan alsnog uit de rebound.

22. Een mooie poging van Amaarouk. En ondertussen staat concurrent Dordrecht met 1-0 achter. Maar Achilles zal het ook zelf moeten doen.

20. Nassim Amaarouk zorgt wel voor wat aanvallende dreiging.

13. Gelegenheidsrechtsback Jesse Edge moet zich bekommeren om de gevaarlijke RKC-linksbuiten Langedijk.

10e minuut: De eerste kans is voor Achilles-spits Emir Smajic, maar zijn schot mist alle richting.

20.00 We zijn eraan begonnen in Groesbeek.

19.55 Zou dit gerstenat lekker smaken?

19.48 Twee belangrijke beleidsbepalers van Achilles: technisch manager Frans Derks en zijn oom Geert Derks, beter bekend als opa Kip.

19.45 De warming-up van Achilles is nog bezig.

19.33 Voorzitter Harrie Derks is optimistisch gestemd over deze avond.

19.20 Bij Achilles ontbreken de verdedigers Antonio Stankov, Coen Gortemaker en Mart Raterink. Dit is de opstelling van de Groesbekers:

Te Loeke; Edge, Beijer, Kortstam, Elders; Sürmeli, Omar, Dekkers, Amaarouk, Smajic, Thoone.

19.15 Achilles verloor in Waalwijk dit seizoen met 2-0 met een hele zwakke eerste helft.

19.10 Voor Achilles staat er dit seizoen veel meer op het spel dan degradatie. De club wordt door een conflict met de KNVB ook bedreigd in het voortbestaan, want Achilles voetbalt zonder proflicentie in het betaald voetbal en heeft daarom ook geen status en rechten van een profclub bij een eventuele degradatie.