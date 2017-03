De Graafschap ligt op koers voor periode en wint in Helmond voor vijfde maal op rij

HELMOND - De Graafschap is met een fraaie serie bezig. Bij Helmond Sport boekte de ploeg van trainer De Jong de vijfde zege op rij. De Achterhoekers liggen op koers voor de vierde periode.

Eind liveblog. De Graafschap wint met 2-0

89e min: De Graafschap komt toch nog goed weg. Zeldenrust eerder dan de uitkomende Bednarek. Lammers haalt de bal van de lijn!

87e min: het zit Van Mieghem niet mee. Er ligt zo veel ruimte achter de verdediging. Van Mieghem is keeper Kaya al voorbij, maar Janzen repareert toch nog. Het blijft 0-1.

86e min: laatste wissel. Nadat Koolhof al kwam, nu nog een paar minuten voor Straalman. Will eraf.

82e min: deze voorsprong komt niet meer in gevaar voor De Graafschap. De ploeg van De Jong staat goed en geeft weinig weg.

79e min: Van Mieghem glijdt richting bal na een goede voorzet van Smeets. Maar het is opnieuw net niet.

76e min: Na een mooie pass van Parzyszek is er een kans voor van Mieghem die daar geen raad mee weet. Even later schiet de van Heracles gehuurde aanvaller rakelings naast.

69e min: prachtige volley van Ten Den, half uit de draai. Bijna 1-2.

67e min: counter voor De Graafschap. Koolhof is snel weg maar bereikt Parzyszek niet. Sliding Janzen voorkomt de nekslag voor de Brabanders.

65e min: RKC nu toch op 1-2 bij Achilles.

deze Superboer gelooft in de vijfde zege op rij

interessant zijn de tussenstanden elders. RKC, ook nog ongeslagen in de periode, staat gelijk (1-1) tegen Achilles in Groesbeek. Blijft dat zo, pakt De Graafschap de koppositie.

60e min: Het is saai in de tweede helft. De Graafschap wisselt voor de eerste keer en brengt Van Mieghem voor doelpuntenmaker Van den Hurk. Ondertussen is Helmond Sport met drie verdedigers gaan spelen. Mogelijkheden dus voor De Graafschap om het duel in het slot te gooien.

55e min: De Graafschap heeft het lastiger na rust. Het creeërt weinig tot niets vanavond aan de Braak in Helmond.

GOAL!! 42e min: De Graafschap scoort opnieuw! Nu via Van den Hurk, die zaterdag al drie maal trefzeker was tegen Jong Ajax. Goed doorzetten van de aanvaller op links en prima binnen geschoten in de lange hoek.

35e min: het is geen beste wedstrijd in Helmond. Van deze Brabantse ploeg hoeft De Graafschap vanavond niet te verliezen.

Achter het hek de fans van De Graafschap, ongeveer 60 vanavond.

25e min: De Graafschap controleert het duel redelijk en wil ook het initiatief. Helmond Sport nauwelijks gevaarlijk.

12e min: een vrije trap van Diemers die het in de korte hoek probeert. De bal gaat een meter naast.

GOAL!! 8e min: Het is al raak! Bryan Smeets schiet vanaf rechts de bal prachtig in de lange hoek. 1-0 voorsprong voor de Achterhoekers

Henk de Jong balt de vuist bij de snelle goal!

5e min: De Graafschap dreigend in het begin, maar al twee mogelijkheden voor de thuisploeg. Justiana en Thomassen

19.59 uur: De Graafschap gaat beginnen aan deze, opnieuw, belangrijke wedstrijd tegen Helmond Sport.

19.45 uur: aardig wat politie rondom sportpark De Braak. Er druppelen (rechts op de foto) nog steeds Graafschap supporters binnen.

19.35 uur: De Graafschap heeft vertrouwen nu het vier keer op rij heeft gewonnen. Nu volgen twee uitduels, te beginnen in Helmond.

19:25 uur: veel publiek wordt er niet verwacht vanavond. Helmond Sport heeft vijf punten meer dan De Graafschap dat nu 14e staat. De Brabanders hebben al zeven duels niet meer gewonnen, maar pakten wel de tweede periodetitel en doen dus al mee aan de fel begeerde play-offs.

19.15 uur: over drie kwartier gaat het los. Voor deze stand doet De Graafschap het niet vanavond. Het enige dat telt zijn drie punten.

19.10: zie onder de opstellingen. Geen verrassingen bij De Graafschap. Hetzelfde elftal als de afgelopen weken. Daarin pakten de Superboeren zes punten uit twee duels (NAC en Jong Ajax) 'Never change a winning team' dus.

19.00 uur: de eerste supporters van De Graafschap melden zich op de tribunes. Er volgen nog meer op deze maandagavond..

18.50 uur: Het unieke van dit stadion. Achter het veld de huizen waar je vanaf de slaapkamers de wedstrijd kan volgen.

18.45 uur: De Achterhoekers wonnen de eerste twee wedstrijden in de vierde periode. Die serie gaat over negen duels. Als De Graafschap de laatste periode wint, doet het mee aan de play-offs om promotie naar de eredivisie.

18.40 uur: De Graafschap is aangekomen bij Helmond Sport. De spelers inspecteren het veld; kunstgras vanavond.

18.30 uur: sportpark de Braak: nu nog rustig..

18.25 uur: een (stiekem) inkijkje in de kleedkamer van De Graafschap nu de spelers er nog niet zijn. Alles ligt weer keurig klaar..