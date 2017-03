Verdachte kinderporno werkte bij woongroep

NIJMEGEN - De van zedendelicten verdachte Huissenaar die op 27 februari werd opgepakt, werkte bij woongroep ’t Dommeltje op het terrein van Werkenrode in Groesbeek. Dat blijkt uit een brief die is verstuurd aan de ouders van kinderen die op Werkenrode Jeugd verblijven. De verdachte werkte daar in de periode 2015 en 2016.

Vrijdag werd bekend dat een 29-jarige inwoner van Huissen was gearresteerd op verdenking van vervaardiging, verspreiding en bezit van kinderporno. De man wordt ook verdacht van ontucht met een minderjarige. De politie bevestigt dat het gaat om één kind. In de brief, ondertekend door de manager jeugd van Pluryn, staat ook dat er geen reden is te denken dat er meer kinderen van Werkenrode bij de zedendelicten van de Huissenaar betrokken zijn. De verdachte heeft, naast in ’t Dommeltje, niet in andere woongroepen van Pluryn gewerkt, aldus de manager in zijn brief. Pluryn en Werkenrode waren niet bereikbaar voor commentaar. De verdachte was - behalve werkzaam bij Pluryn - ook actief op een judoschool voor kinderen in Arnhem. Zie ook: Man vast voor kinderporno en ontucht met minderjarige

