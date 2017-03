Wat zegt-ie nu? John Kerstens onbegrijpelijkst Gelders Kamerlid

Foto: John Kerstens (PvdA)

ARNHEM - PvdA'er John Kerstens uit Arnhem is met afstand het onbegrijpelijkste Kamerlid uit Gelderland. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland naar al zijn toespraken, interrupties in de Tweede Kamer en bijdragen in Kamerdebatten.

Het onderzoek is gedaan op basis van een zogenoemde leesbaarheidsindex. Die index komt erop neer, dat hoe hoger de score, hoe ingewikkelder het verhaal is gebracht. In de lijst van de negen Gelderse Kamerleden staat Kerstens bovenaan, gevolgd door Norbert Klein uit Hoevelaken van de Vrijzinnige Partij. Remco Dijkstra (VVD) makkelijkst te volgen Remco Dijkstra uit Lienden, die voor de VVD in de Tweede Kamer zit, gebruikte volgens het onderzoek de eenvoudigste taal van de Gelderse volksvertegenwoordigers. De landelijke lijst van de makkelijkst te begrijpen Kamerleden wordt in het onderzoek aangevoerd door Helma Neppérus, eveneens van de VVD. Remco Dijkstra. Foto: Wikipedia Reinette Klever (PVV) ook moeilijk te begrijpen Opvallend veel bekende politici en PVV-Kamerleden zijn het makkelijkst te begrijpen. Maar dat geldt niet voor het Gelderse PVV-Kamerlid Reinette Klever uit Ermelo, die Kerstens en Klein op de hielen zit als het om moeilijk taalgebruik gaat. Van de ministers scoort Jeroen Dijsselbloem als minister van Financiën beter dan het gemiddelde van de bewindslieden. Van de bewindslieden was Co Verdaas het makkelijkst te volgen, maar die moest een maand na zijn aanstelling in 2012 al het veld ruimen als staatssecretaris van Economische Zaken.