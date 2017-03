Havana aan de Waal blijft links in een rechtser Nederland

NIJMEGEN - Havana aan de Waal. Linkser dan Nijmegen wordt het niet in Gelderland. Maar wat gaat daar gebeuren nu de rechtste PVV van Wilders er bij de verkiezingen met de winst vandoor lijkt te gaan?

Hoe links gaat Nijmegen stemmen? Nijmegen, de meest linkse stad van Nederland. Havana aan de Waal, wordt het wel genoemd. Maar liefst 16 mensen uit Nijmegen staan verspreid over de kandidatenlijsten van de verschillende politieke partijen.

Niet iedereen in Nijmegen is links

Eén van hen is Lisa Westerveld, nu raadslid voor GroenLinks in de Waalstad. 'Ik vind dat het mooie van Nijmegen', zegt Westerveld. 'Dat we een linkse, maar ook heel progressieve stad zijn.'

Maar die kandidaten uit Nijmegen zijn niet allemaal links. Er woont zelfs een PVV-er, Alexander Kops. Maar die wil niet praten met de media. Hayke Veldman, nu al Tweede kamerlid voor de VVD, woont ook in Nijmegen.

'Naam Havana aan de Waal doet de stad geen goed'

'Havana aan de Waal is een term die al eventjes rondzingt', zegt de VVD-er. 'Dat komt uit 2002 toen hier in Nijmegen het eerste extreem linkse college in Nijmegen begon. Die term doet de stad geen goed, denk ik. Maar ja, dat komt natuurlijk ook door een bestuur dat er zit, wat de stad ook niet echt goed doet.'

Op naar de verkiezingen. 'Ik sta dus op plek veertien', blikt nu nog gemeenteraadslid voor GroenLinks Lisa Westerveld vooruit. 'Ik weet dat het kan, maar ik vind het vooral nog heel erg spannend.

Soort zoekt soort

Hoe komt dat Havana aan de Waal toch zo links? Onder meer door een linkse universiteit in de stad, zegt politicoloog Peter van der Heiden van die Radboud Universiteit.

'Je had hier bijvoorbeeld in de jaren zeventig allemaal studentenprotesten. Was enorm hier. Echt een hele linkse, marxistische bende zullen we maar zeggen. Die naam is er nog steeds en dat trekt een bepaald soort studenten aan,' legt Van der Heiden uit.

'Dus de linksige student komt hier naartoe. En als die dan ook nog blijft hangen, en dan gewoon Nijmeegse burger wordt... ja, dan heb je een linkse stad.'

In Nijmegen geen grote ruk naar rechts

Nijmegen is ook bekend als krakers bolwerk – een thuisbasis voor extreem links. En dat die stad aan de Waal zo links is zal ook zijn weerslag hebben op de komende verkiezingsuitslag daar.

Politicoloog Van der Heiden: 'Ik zie hier geen grote ruk naar rechts, naar de VVD of naar de PVV. Die zie ik hier niet zo snel, nee. We blijven linkser dan de rest, daar ben ik redelijk van overtuigd'

Ook al stemt echt niet iedereen links in Nijmegen. Ook de studenten niet, zegt VVD-kamerlid Hayke Veldman: 'Er zitten onder de studenten zeker ook een hele hoop VVD-stemmers.'

Geen Nijmeegse linkse lente in Den Haag

Nu staan er dus zestien Nijmegenaren te trappelen om in Den Haag het verschil te gaan maken. Zoals bijvoorbeeld raadslid Lisa Westerveld. 'Heeft er misschien ook wel mee te maken dat Nijmegen een vrij linkse stad is', denkt Westerveld.

'En dat we in Nederland de afgelopen jaren hebben gezien dat er een regering zit die toch vooral vrij rechts beleid uitvoert. En ik hoop dat dat de komende jaren wel gaat veranderen.'

Maar een Nijmeegse linkse lente in Den Haag zal het volgens politicoloog Peter van der Heiden niet worden. Lachend: 'Ik verwacht niet dat er nou echt een shot Havana in Den Haag komt, zeg maar. Nee.'