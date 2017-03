Brandbrief naar minister om fileleed op A50 aan te pakken

WIJCHEN - Beuningen, Nijmegen en Wijchen vinden dat er snel wat moet gebeuren aan het fileleed op de A50 tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven. In een brandbrief die ze samen met de Brabantse gemeenten Grave en Oss hebben opgesteld, sporen ze minister Schultz van Haegen aan tot actie.

De gemeenteraden wijzen de minister op de nieuwe 'doorstromings-bottleneck' die is ontstaan tussen de beide knooppunten sinds de opening van de Tacitusbrug bij Ewijk, in mei 2013.

Het ontstane fileleed leidt volgens de raden regelmatig tot ongevallen door de plotselinge ophoping van verkeer. Ook is er sprake van aanzienlijke economische schade en wordt de leefbaarheid in de omliggende dorpen aangetast, zo valt te lezen in de brief.

'Zet de 1,5 miljoen van de provincie in'

Een aantal gemeenteraden vroeg de provincie al om actie te ondernemen en dat leidde er mede toe dat Provinciale Staten 1,5 miljoen euro hebben vrijgemaakt voor de aanpak van het knooppunt Bankhoef. In de brandbrief wordt de minister verzocht dit geld zo snel mogelijk in te zetten.

'Het geld is nog steeds niet besteed door het ontbreken van prioriteit in de uitvoering bij Rijkswaterstaat', stellen de gemeenteraden vast. 'Dit uitvoeringsproces kunt u rechtstreeks beïnvloeden.' Als er niks gebeurt, vrezen ze een permanent verkeersinfarct omdat Rijkswaterstaat volgens hen heeft aangeven dat het weggebruik op het traject tot 2020 met 12 tot 14 procent gaat toenemen.

'Spoorbrug bij Ravenstein moet snel worden verbreed'

Tot slot roepen de vijf gemeenteraden de minister op prioriteit te geven aan het verbreden van de spoorbrug over de Maas bij het Brabantse Ravenstein. Ze stellen dat door het uitblijven van die verbreding een kwartiersdienst van de NS tussen Gelderland en Noord-Brabant uitgesloten is.

De treinen in de spits zouden hierdoor overvol zitten. 'Het geheel staat de economische ontwikkeling van de regio Nijmegen-Oss-’s-Hertogenbosch in de weg', aldus de briefschrijvers.

Zie ook: