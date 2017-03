Arnhemse internet start-up tussen hoop en vrees na Turkijerel

ARNHEM - Vrijdag proostten ze nog met een biertje op een aanstaande deal. Nu heerst een totaal ander sentiment. Het Arnhemse bedrijf Xeelas sloot vrijdag nog een mondelinge deal met een klant uit Turkije, nu lijkt die deal door de diplomatieke rel met de Turken op losse schroeven te staan.

'Wij zijn een start-up in het ‘internet der dingen’, ofwel wij sluiten we fysieke apparaten aan op de cloud.' Dick Klaassen legt in het bijzijn van drie programmeurs uit wat Xeelas doet. Het bedrijf startte hij twee jaar geleden. Ontwikkelen, programmeren en vooral investeren: dat is wat het bedrijf de afgelopen jaren vooral deed.

Angst

'Vrijdag had ik een skypemeeting met een grote klant uit Turkije. We zijn tot een mondeling akkoord gekomen over een grote deal. Dat is ontzettend belangrijk voor ons, omdat we nu een voorbeeld hebben voor andere klanten. We kunnen laten zien wat we doen.' Blijdschap dus vrijdag, maar zaterdag sloeg dat toch om naar angst. 'Mijn vrouw zei: doe jij niet ook iets in Turkije?'

De Turken hebben al gedreigd met sancties en dus is Klaassen bang dat de deal niet doorgaat, of dat zijn klant door het het ontstane sentiment afhaakt. Hij heeft tevergeefs geprobeerd contact met zijn klant te krijgen. 'We hebben veel tijd en energie in deze klant gestoken. Het zou voor ons de doodsteek kunnen zijn als de deal niet doorgaat.'