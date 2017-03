Mezen leggen tegenwoordig een ei minder

NIJMEGEN - Mezen deden in het voorjaar van 2016 drie dagen langer over het broeden dan normaal. Dit kwam vanwege het koude voorjaarsweer. Ook leggen ze de laatste jaren gemiddeld één ei minder dan voorheen. Dat zegt SOVON Vogelonderzoek uit Nijmegen.

Broeden in nestkasten op de voet gevolgd

In april leggen Kool- en Pimpelmezen hun eieren. Dat doen ze vaak in nestkasten, waarin het broeden goed kan worden gevolgd. Zowel professionele onderzoekers als vrijwilligers volgden in 2016 het wel en wee van ruim 9000 legsels van mezen. Uit dat onderzoek blijkt dat mezen sterk reageerden op het koude weer in april vorig jaar. In die maand viel er zelfs nog sneeuw en ontwikkelde de natuur zich langzamer dan normaal. De mezen reageerden daarop en stopten tijdelijk met het leggen van eieren of broeden, waardoor ze gemiddeld drie dagen langer over het hele broedproces deden.

Een ei minder

Ook bleek dat de mezen net als in de voorgaande drie jaren, één ei minder legden dan in de periode 1980-2012. Koolmezen legden gemiddeld 7,2 eieren in 2016 tegenover een langjarig gemiddelde van 8,5 eieren. Pimpelmezen legden gemiddeld 9,1 eieren tegenover een langjarig gemiddeld van 10,2 eieren. Waarom beide soorten al een paar jaar 10 tot 15% minder eieren leggen is voor de onderzoekers nog een raadsel.

Komend voorjaar beter voor mezen

Mezen behoren tot de best onderzochte vogelsoorten van ons land, zo blijkt uit het nieuw verschenen rapport van de landelijke werkgroep NESTKAST. In het rapport zijn de broedgegevens uit een kleine zeventienduizend nestkasten samengevat. Mezen hadden vorig jaar een erg slecht broedseizoen. Daarentegen is de afgelopen winter uitstekend voor ze geweest: er waren veel beukennootjes te vinden als voedsel en het weer was overwegend zacht. De onderzoekers verwachten daardoor komend voorjaar betere resultaten bij de mezen te zien.