Slachtoffer dat Tiel 'wakker hield' overleden

TIEL - Het slachtoffer uit Tiel waarnaar hulpdiensten zaterdagnacht onderweg waren en waarover op Facebook werd geklaagd, is overleden. Het blijkt te gaan om Teunis van de Pol. De fervente wandelaar deed 26 keer mee aan de Vierdaagse van Nijmegen.

Hulpdiensten waren zaterdagnacht naar hem onderweg, maar kwamen te laat. Van de Pol werd 65 jaar.

Klacht op Facebook

De reddingsactie maakte veel los op Facebook. Een Tielenaar beklaagde zich op het sociale medium over het midden in de nacht wakker worden van sirenes. De politie Tiel antwoordde even gevat als venijnig: 'Het spijt ons dat wij u wakker hebben gemaakt (...) Het spijt ons dat die persoon vermoedelijk nooit meer wakker wordt. Wij hadden natuurlijk rekening moeten houden met uw nachtrust', aldus de dienstdoende wijkagent.

De post op Facebook:

Bij levensbedreigende situaties mogen hulpdiensten optische en geluidssignalen voeren. Dit mag alleen met toestemming van de meldkamer. Een en ander staat in de Regeling optische en geluidssignalen 2009.

'Hij wordt nooit meer wakker'

Daags erna werd duidelijk dat het slachtoffer Teunis van de Pol is en dat hij is overleden. Zijn dochter Susanne meldt op Facebook: 'Ik weet niet wie er wakker is gemaakt vannacht, maar (...) nu kan ik je mededelen dat hij dit vanaf afgelopen nacht nooit meer zal doen, want hij is overleden. Zelf ben ik heel erg blij dat er hulpverleners waren die ontzettend hun best hebben gedaan om mijn vaders leven te redden, bedankt dat jullie er voor ons waren. Ook voor jullie moet het erg vervelend zijn om iemand te moeten verliezen waar je zo hard voor gevochten hebt midden in de nacht.'

Tegen Omroep Gelderland zegt ze: 'Hulpverleners zijn een uur met hem bezig geweest, hebben hem proberen te reanimeren in de ambulance en in het ziekenhuis. We begrijpen er helemaal niets van. Mijn vader leefde hartstikke gezond.'

Ze vernam pas uren later dat op Facebook was geklaagd over de sirene, midden in de nacht. 'Ik had contact met een kennis en die vroeg of mijn vader 's nachts om 3 uur werd geholpen. Ik vroeg: hoe weet jij dat? Toen hoorde ik van de klacht. Ik wist niet wat ik hoorde.'

De politie zegt dat er geen contact is geweest met de klager op Facebook. 'Ik weet ook niet of we dat wel willen', zegt een woordvoerder.

Wandelaar en mantelzorger

Van de Pol was een hartstochtelijk wandelaar én mantelzorger. In 2015 bracht Omroep Gelderland hem een bezoek tijdens de jaarlijkse Mantelzorgdag. Dochter Susanne zette haar vader in het zonnetje. De man hielp zijn vrouw die een beroerte heeft gehad met het huishouden, koken en doktersbezoek. En ook zijn buurvrouw stond hij met raad en daad bij nadat zij door een val hulpbehoevend was geworden.

Wandelvrienden eren hem op Facebook. Van de Pol was sinds 1998 lid van de Rotterdamse Wandelsport Vereniging (RWV). Deze club schrijft: 'Hij genoot van de sport en de natuur en de mensen om hem heen. Goedlachs en altijd in voor een geintje. De Tielenaar liep door de jaren heen ook diverse lange wandelingen zoals Kennedymarsen en Nijmegen-Rotterdam.'

Die laatste tocht liep hij volgens de RWV dertien keer.

Zie ook: