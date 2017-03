Rijnstate verklaart bacterie de oorlog

ARNHEM - Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem gaat grof geschut inzetten tegen de VRE-bacterie, die het ziekenhuis al maandenlang handenvol werk kost. 'We willen er gewoon vanaf', zegt een woordvoerster.

De darmbacterie werd eind vorig jaar aangetroffen op de afdeling nefrologie, waar mensen worden behandeld voor nieraandoeningen. Daar werd toen een opnamestop ingesteld. De bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar kan bij mensen met een sterk verminderde weerstand een infectie veroorzaken.

Het lastige is dat de bacterie ongevoelig is voor veel soorten antibiotica en dat ze zich gemakkelijk verspreidt in een ziekenhuis. Rijnstate heeft nu zes patiënten in huis die de bacterie bij zich dragen. Zij worden in isolatie verpleegd. 23 anderen zijn mogelijk besmet.

147 besmettingen

Alle patiënten die in contact zijn geweest met de besmette patiënten en inmiddels thuis, in een ander ziekenhuis of zorginstelling zijn, worden benaderd voor een kweekonderzoek. Inmiddels staat de teller op 147 besmettingen, zegt woordvoerster Maaike de Ridder. 'Niemand is ziek geworden.' Bij zo'n 1.500 anderen is de bacterie niet aangetroffen.

De uitbraak heeft een grote impact op het ziekenhuis. In isolatie verplegen, betekent dat artsen en verpleegkundigen extra hygiënemaatregelen moeten nemen. Ze moeten een schort voordoen en handschoenen aantrekken. Daarna moeten ze hun handen desinfecteren.

Rigoureuze maatregelen

Voor het ziekenhuis is de tijd van rigoureuze maatregelen aangebroken. 'Iedere afdeling wordt één voor één volgepompt met waterstofperoxide', zegt De Ridder. 'Dat heet foggen. Er wordt mist gemaakt. Een uur lang een bepaalde concentratie doodt alle bacteriën. Een grote schoonmaak dus.'

