Nog steeds veel klachten over Welzorg

NIJKERKERVEEN - Bij de gemeente Nijkerk komen nog steeds veel klachten binnen over Welzorg, één van de aanbieders van zorghulpmiddelen als rolstoelen en scootmobielen. Welzorg beloofde eind januari beterschap, maar de problemen zijn nog altijd niet opgelost.

Ruim veertien maanden heeft Ingeborg de Jong uit Nijkerkerveen moeten wachten op haar rolstoel. Afgelopen week werd de rolstoel geleverd. 'Hij rijdt echt heerlijk, eindelijk kan ook ik genieten van het mooie weer', zegt een dolblije Ingeborg.

Slechte service

Maar tevreden over de service van Welzorg is Ingeborg allerminst. Eind januari was ze ten einde raad, toen haar rolstoel voor de zoveelste keer niet werd geleverd. Na een interview met Omroep Gelderland beloofde Welzorg Ingeborg zo snel mogelijk de rolstoel te brengen, maar die belofte kwam het bedrijf niet na.

'De levering is opnieuw een paar keer uitgesteld. Vervolgens heb ik de afspraak gemaakt dat ze de rolstoel bij mij zouden brengen zodra hij binnen was bij de leverancier. Woensdag kwam ik erachter dat de rolstoel al een paar dagen bij de leverancier stond, maar Welzorg had weer geen contact met mij opgenomen. En ik heb echt moeten eisen dat ze hem onmiddellijk naar mij zouden brengen, want dat waren ze ook toen nog niet van plan.'

200 klachten

Het verhaal van Ingeborg is één van de velen. De gemeente Nijkerk kreeg de afgelopen maanden zo'n 200 klachten over Welzorg. Nijkerk heeft nog tot het einde van dit jaar een contract met de zorgorganisatie. Inmiddels is er wekelijks contact, want de gemeente eist dat Welzorg de service naar haar klanten snel verbetert. Dat is nog niet volledig gelukt en daarom heeft de VVD Nijkerk opnieuw vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder.

'Ik heb huilende mensen aan de telefoon gehad. Welzorg had beterschap toegezegd, maar heel veel afspraken zijn nog steeds niet nagekomen', zegt VVD-raadslid Kees van den Heuvel. Hij wil graag dat de gemeente Nijkerk in een nieuwe aanbestedingsprocedure meerdere aanbieders meeneemt.

Lang in de wacht

Welzorg geeft toe dat ondanks alle extra mankracht de levering van producten nog niet goed gaat. 'De telefonische bereikbaarheid is wel sterk verbeterd, maar bij het doorverbinden gaat het dan vaak toch weer mis, waardoor mensen alsnog lang in de wacht staan', zegt Ella van den Berg van Welzorg. Begin april hoopt ze alle problemen met leveringen en bereikbaarheid opgelost te hebben.

Hoe blij Ingeborg de Jong ook is met haar nieuwe rolstoel, een tevreden klant van Welzorg is ze zeker niet. 'Er worden mooie beloftes gedaan, maar vervolgens houden ze zich daar niet aan.'