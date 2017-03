Hete kip op bruin brood is bestseller op Groenewoud

ARNHEM - NSG Groenewoud heeft de Gouden Schoolkantine Schaal 2017 van het Voedingscentrum gewonnen. Op de middelbare school aan de Van Cranenborchstraat in Nijmegen is het bruine broodje hete kip populairder dan de roze koek.

Het Voedingscentrum deelt de gouden schaal uit aan scholen die in hun kantine gezonde producten aanbieden. Een ander criterium is dat het aanbod voor 80 procent gezond moet zijn.

Groenewoud heeft onlangs het schoolgebouw verbouwd en een van de aanpassingen is een gezonde kantine. Er is nog wel snoep te krijgen, maar dit ligt op een onopvallende plek. In plaats daarvan kiezen de leerlingen nu voor kip op brood. Ook gaan er zo'n 300 flesjes water per dag over de toonbank.