Hackers plaatsen Turkse tekst en foto Erdogan op Doetinchemse website

Foto: screenshot website Het Nieuwe Dijkhuis

ULFT - De website van inspiratiecentrum Het Nieuwe Dijkhuis in Doetinchem is platgelegd door hackers. Op de homepage zijn nu de Turkse vlag, een foto van president Erdogan en teksten in het Turks en Engels te zien.

'Het is lastig, maar ik kan er nu om lachen', zegt Gerco Mons van Het Nieuwe Dijkhuis tegen REGIO 8. Hij geeft aan dat meerdere websites het slachtoffer zijn geworden. 'Morgen moet het natuurlijk wel klaar zijn, want dan is het niet meer zo leuk.' Op de website van het Doetinchemse inspiratiecentrum staat een tekst in het Engels en Turks. 'Jullie praten altijd over democratie, mensenrechten en vrijheden', zo staat er in het Engels. 'Maar jullie angst voor het grote Turkije heeft jullie koloniale, racistische en fascistische Kruistochtmentaliteit als het ware gezicht laten zien.' Hoelang de afbeelding van de Turkse president nog te zien is op de Doetinchemse website weet Mons niet. 'Nee, geen flauw idee. Wat die hackers allemaal uitspoken is voor mij abracadabra. De techneuten zijn er hard mee aan de slag gegaan.' Overigens bestaat er binnen Het Nieuwe Dijkhuis geen sympathie voor de Turkse president. 'Wij kiezen voor verbinding', benadrukt Mons. 'Erdogan staat bij mij niet echt bekend als iemand die staat voor verbinding.'

