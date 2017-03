Studenten en kinderen maken Hoge Veluwe zomerklaar

Foto: Henk Ruseler

UGCHELEN - De lente komt eraan, dat kan u niet zijn ontgaan en daarom dachten ze bij Staatsbosbeheer: 'we gaan de tuin zomerklaar maken.' Niet zomaar een tuin, het gaat over de Hoge Veluwe. Samen met studenten van Helicon en basisschool-kinderen uit Apeldoorn is maandag de hei opgeschoond.

De leerlingen van basisschool Ichthus werden daarbij aangestuurd door de MBO-leerlingen die een groene opleiding doen bij Helicon. Samen doen ze mee aan het landschapsproject 'Bomen Trekken'. Een project om de kinderen enthousiast te maken voor de natuur en daarbij meteen iets nuttigs doen. De kinderen snappen dat: 'Dat is goed voor de natuur', vertelt Thiago Huisman. 'Dan komt er weer ruimte voor andere planten.' Goed geholpen Staatsbosbeheer is blij met de inzet van de studenten en kinderen. Boswachter Laurens Jansen: 'Het is vandaag helemaal goed gekomen met alle hulp.' Het is dit jaar de derde keer dat de mbo- en basisschoolleerlingen samen bezig waren met het onderhouden van een heideveld. In totaal helpen leerlingen van zes basisscholen mee op de Hoge Veluwe.