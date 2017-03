Verdriet om Rob en Kees die omkwamen bij ongeluk met roeiboot

ARNHEM - Beide slachtoffers die zaterdag omkwamen bij het ongeluk met een roeiboot bij Huissen waren maatschappelijk zeer actief.

Kees Joosse (71) en Rob van den Heuvel (60) kwamen om het leven toen zij en 3 andere opvarenden op de Nederrijn te water raakten, ter hoogte van de veerpont tussen Huissen en Loo. De leden van leden van Roeivereniging Jason uit Arnhem varen vaker over de rivier en gelden als zeer ervaren roeiers.

Gerechtshof Arnhem

Rob van den Heuvel was raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem. Daarvoor was hij onder andere rechter, vice-president bij de rechtbank en kantonrechter-plaatsvervanger. Ook was hij de secretaris van roeivereniging Jason.

'Zeer betrokken rector'

Kees Joosse was van 1987 tot 2001 rector van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. 'Er is geschrokken gereageerd op het nieuws', zegt rector Mirjam Stuiver. 'Er zijn nog redelijk wat collega's die hem kennen en waar hij ook nog contact mee had. Ze omschrijven Kees als een sportieve en zeer betrokken rector. Hij was begaan met mensen, en had veel liefde voor kunst en cultuur. Daar heeft hij veel mensen mee geïnspireerd.'

Wijkvereniging Burgemeesterskwartier

Joosse ging na zijn werk op het gymnasium aan de slag als directeur van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, een adviseursnetwerk dat zich inzet om sociale initiatieven in Nederland te helpen. Joosse was nog actief als voorzitter van Stedelijk Netwerk Arnhem en lid de Rotary Arnhem-Oost.

Joosse was daarnaast actief binnen de Arnhemse wijkvereniging Burgemeesterskwartier. 'Met name in de commissie Leefomgeving is de verslagenheid door dit ongeval groot', schrijft voorzitter Barend Freriks op de website. 'Namens het bestuur wens ik zijn vrouw en kinderen veel kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.'

Onderzoek duurt nog weken

De Landelijke Eenheid van de politie onderzoekt het ongeval. Waarschijnlijk worden de resultaten daarvan aan het einde van de maand bekend gemaakt.