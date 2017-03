Na 30 jaar huurhuis uit: 'We zijn er kapot van'

VELP - Willem van Ginkel kan het nauwelijks nog bevatten. Na 30 jaar moeten hij en zijn partner hun huurhuis in Velp-Zuid uit, heeft de rechter bepaald. De woning moet plaatsmaken voor nieuwbouw.

De meeste bewoners zijn al vertrokken, maar Van Ginkel en zijn partner legden zich niet neer bij het besluit van de woningbouwvereniging neer. Net als Loes Kersseboom twee deuren verderop stapten ze naar de rechter.

Rauw op het dak

'We hadden eigenlijk wel een beetje hoop', vertelt Van Ginkel. 'De rechter was door onze straat gefietst en zei dat ze het best wel netjes vond. Maar de rechter heeft alles overgenomen van de advocaat van de tegenpartij. Het valt ons rauw op het dak. En we mogen ook nog opdraaien voor de proceskosten.'

Binnen zes weken moeten de bewoners weg zijn. 'We hebben er 30 jaar gewoond. We hebben zo veel aan het huis gedaan', zegt Van Ginkel. 'We zijn er kapot van.'

