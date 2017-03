Man gooit zoutzuur over Terborgenaar en moet de cel in

Foto: Omroep Gelderland

TERBORG - Een 73-jarige man uit Gaanderen moet voor acht maanden de cel in en 2.000 euro schadevergoeding betalen. Hij gooide in september vorig jaar zoutzuur over een man in Terborg.

De man drong op 18 september de woning binnen in Terborg en gooide het zoutzuur over de man. De bewoner liep daarbij eerstegraads brandwonden op, maar dat had volgens de rechtbank makkelijk erger kunnen zijn. Zoutzuur is namelijk een gevaarlijk middel. De man had van te voren al bedacht dat hij met zoutzuur aan de slag ging, zegt de rechter. De man had het middel enkele dagen eerder al gekocht en ging de woning in Terborg binnen met een mondkapje op en plastic handschoenen aan. Het OM eiste een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Maar de rechter besloot geen voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. 'Een lichtere straf zou de ernst van de zaak geen recht doen.'