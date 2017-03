GASTBLOG: Bomen kunnen muziek maken!

HEUMEN - Het thema voor de Boomfeestdag 2017 is 'bomen verbinden'. In de provincie Gelderland wordt dat op 22 maart op verschillende plaatsen gevierd. Wij vieren het in de gemeente Heumen met de aanleg van een smulbos met 300 vruchtdragende bomen en struiken.

Zo'n speciale bomendag is belangrijker dan ooit, want in Nederland is het aantal soorten planten en dieren met meer dan 80% gedaald! Maar liefst 40% van onze wilde planten wordt bedreigd. Het gaat dan ook echt niet goed met de wilde bijen, vlinders en vogel. Dat gaat mij aan het hart. Er is te weinig voedsel voor ze.

Bomen communiceren met elkaar

Als wij een smulbos aanleggen, kunnen mensen en dieren genieten van de bloesem, nectar, stuifmeel, vruchten, en noten die er eerder nog niet waren. Zo helpen we onszelf en de flora en fauna en dat geeft een heel natuurlijk gevoel. Ikzelf voel me verbonden met bomen, net als veel andere mensen. En bomen zijn verbonden met elkaar. Ze ‘communiceren’ zelfs met elkaar, bijvoorbeeld via de wortels. Een aanrader is dan ook het prachtige boek van Peter Wohlleben ‘Het verborgen leven van bomen’. Dat staat vol met mooi verhalen over ‘bomen die verbinden’. Al duizenden jaren kan de mens rekenen op de spirituele, religieuze en medicinale krachten van bomen en struiken. Sommige bomen kunnen wel duizenden jaren oud worden, maar hiervoor moet je helaas naar het buitenland, bijvoorbeeld Engeland of Duitsland.

Plantenspeler vertaalt 'bomenmuziek'

Wist je dat planten en bomen muziek kunnen maken? Elke plant of boom zendt een eigen frequentie uit die je met de PlantenSpeler kan vertalen naar klanken. Met dank aan Geronimo is de PlantenSpeler voor het eerst in Gelderland te zien en te horen. De ene plant maakt na enkele minuten al muziek. Andere planten hebben meer tijd nodig voordat ze zich laten horen. Sommige planten beginnen voorzichtig met een lage of juist hoge toon en komen er steeds meer klanken bij. Bij andere planten of bomen klinkt gelijk een melodie. Dat zie je ook in het filmpje van Jeroen Heindijk, waarin zijn dochter luistert naar het geluid van een berk. Wij gaan in ieder geval weer 300 nieuwe muziekjes planten. Ik kijk er naar uit. Kom je ook? Meer informatie over de aanleg van het smulbos op 22 maart lees je op de website van NL Bloeit

Deze gastblog is geschreven door Arjan Verhout van de Stichting NL Bloeit. Ter gelegenheid van Nationale Boomfeestdag op 22 maart.