Clubs met Ballen - 15 maart 2017

ARNHEM - Deze week zijn we te gast op Sportpark Zuid in Groesbeek bij de wedstrijd De Treffers - GVVV. We volgen terreinmeester Martien Appeldoorn die tijdens de wedstrijd als steward actief is.

Naast zijn liefde voor De Treffers is Martien ook dol op vogels en daar is hij vóór de wedstrijd erg druk mee.

TEC

In Tiel zien ze hem geregeld in politie-uniform, maar ook een polo van TEC heeft hij vaak genoeg aan. Otto van Wijk is naast wijkagent ook te vinden achter de bar in het clubhuis op Sportpark de Lok, tijd om eens kennis te maken.

FC Lienden

José Janssen neemt per direct de taken als commercieel manager over van Ton Fitsch. Een dame afkomstig uit de hockeywereld en dus zijn we benieuwd naar haar eerste bevindingen in deze mannenwereld.

Jong Vitesse

Vorige week kon u al kennis maken met de familie van Anil Mercan, deze week het vervolg waarin we gaan horen waarom de kleine Anil het prinsje is van het gezin!