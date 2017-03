Breedband blijft discussiepunt in Achterhoek

ULFT - De staat moet zich bemoeien met de aanleg van glasvezel in de buitengebieden. Dat vindt wethouder Paul Seesing van Bronckhorst. In de Achterhoek is op dit moment veel te doen omtrent de komst van glasvezel in de buitengebieden, waarbij Den Haag geen rol inneemt.

'Het zou mooi zijn geweest als we dat acht jaar geleden hadden gehad', zegt wethouder Paul Seesing. 'Dan hadden we de breedband nu ook echt in de grond gehad.'

De plannen voor aanleg van breedband in het buitengebied in de regio lagen er jaren geleden al. Seesing klaagt: 'We hadden 70 miljoen beschikbaar voor de hele Achterhoek, maar we zijn gestuit door Europese regelgeving en Nederlandse regelgeving die dat ondersteunde.'

Nog veel onduidelijkheid

Op dit moment is er nog steeds niet op alle plekken duidelijkheid over de aanleg van glasvezel. Het bedrijf CIF is verantwoordelijk voor de aanleg, omdat het door regelgeving verboden is om glasvezel te realiseren door middel van staatssteun. 'Dat zijn zulke ingewikkelde procedures en processen, daar kom ik gewoon niet verder mee', aldus de wethouder.



Over de betrokkenheid van de overheid bij dit proces zijn de meningen in Den Haag zeer verdeeld. Zo vindt de VVD dat Den Haag zich niet met de aanleg moet bemoeien.

VVD: geen rol voor Rijk

'Je moet het overlaten aan het initiatief van bedrijven en van burgers zelf', aldus Han ten Broeke van VVD. 'Ik vind dat de overheid altijd heel erg terughoudend moet zijn waar ze er tussen in gaat zitten.'

Maar zijn partij vindt dat het Rijk op andere gebieden wel van dienst kan zijn. 'Regelgevende belemmeringen. Die maken wij voor een deel in Den Haag en wat mij betreft gaan we ze wegnemen.'

PvdA wil juist wel

De Partij van de Arbeid vindt juist dat de aanleg van breedband aangepakt moet worden, ook door de overheden. Provinciale Statenlid Anna-Lena Hedin-Penninx heeft hier regionaal al aan gewerkt. 'We liepen toen tegen staatssteunregels aan en marktpartijen die het eerst niet oppakten en nu weer wel', aldus Hedin-Penninx.

Ze staat op nummer 40 op de kandidatenlijst van PvdA voor de Kamerverkiezingen van woensdag. 'Als je er een nutsvoorziening van maakt, dan moeten ze wel. Dan moet Den Haag, dan moeten we met de provincie, de gemeenten en de partijen het nu echt een keer organiseren.'